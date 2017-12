Notícia sobre HIV de Charlie Sheen fez pesquisas sobre o vírus no Google subirem 417%

Quando o ator Charlie Sheen anunciou no ano passado que tinha HIV, dispararam as buscas no Google nos Estados Unidos para procurar informações sobre o vírus que causa a aids - informaram pesquisadores nesta segunda-feira, 22.

"Assim como ocorreu quando celebridades como Rock Hudson e Magic Johnson divulgaram que eram soropositivos, a revelação de Sheen aumentou a tomada de consciência e a prevenção do HIV", disse o relatório publicado na revista de medicina Journal of the American Medical Association (JAMA).

Como o anúncio de Sheen aconteceu há alguns meses (o ator revelou a condição ao programa Today, da NBC, em 17 de novembro), é muito cedo para dizer se a busca pela informação derivou numa redução dos diagnósticos de HIV.

Mas a pesquisa mostra que a notícia de Sheen "corresponde ao maior número de pesquisas do Google relacionadas ao HIV registrado nos Estados Unidos em um dia", diz o texto.

"A quantidade de pesquisas sobre HIV foram 417% maiores do que o habitual no dia da divulgação da notícia", acrescenta.

A cobertura noticiosa do HIV diminuiu na última década. Notícias relacionadas a histórias sobre o vírus da imunodeficiência humana caíram de 67 em cada mil em 2004 para 12 histórias para cada mil em 2015, segundo o estudo.