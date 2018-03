Nossa tese Ninguém perguntou, mas nós também temos o nosso palpite. Belisário (Hugo Carvana) seria uma ótima vítima, uma vez que é o beneficiário do testamento de seu filho, Antenor Cavalcante ( Tony Ramos).Os candidatos a assassino seriam o próprio empresário, que notoriamente odeia o pai e a idéia de deixar para ele sua fortuna; Olavo (Wagner Moura) e seus cupinxas como Jáder (Chico Diaz), também interessado na herança; ou Virgínia (Yoná Magalhães) e/ou sua sobrinha, Gilda (Luli Miller), cansadas das armações do velho jogador. Em uma visão clássica, Antenor também tem grandes chances de morrer, uma vez que, como Odete Roitman de ''''Vale Tudo'''' e ''''Lineu Vasconcelos ''''Celebridade'''', é o empresário rico da história e tem envolvimento com quase todos os personagens da trama. As apostas estão lançadas - aliás, como tanto aprecia Belisário.