Enquanto isso, aqui na Terra sem um Plano Diretor não se explicaria que em questão de 10 mil anos, mais ou menos, nossa espécie humana tenha atingido o atual estágio de inteligência e organização. A teoria da sobrevivência do mais apto não explica como aparece Platão, Leonardo da Vinci, Beethoven ou tantos outros humanos que demonstraram que nossa evolução não segue a lógica dos animais. Agarrar-se a um sonho, a uma visão, e sacrificar a saúde e sobrevivência em nome de transformar a imaginação em obra concreta, isso é algo que não se explica pela inércia que nos empurra do passado em direção do futuro, mas de um futuro que nos arranca da inércia e promove comportamentos absurdos e bizarros, porém belos e cheios de graça.

Áries 21/3 a 20/4

Inúmeras críticas poderiam ser feitas a certas pessoas, mas as mesmas poderiam aplicar-se a você também. Por isso, é inútil entrar nesse jogo, porque este serve apenas para ficar dando voltas sempre em cima do mesmo lugar.

Touro 21/4 a 20/5

Desfrute o máximo possível a vida, respire a vida, encha seus pulmões com alegria e, melhor ainda, compartilhe o sublime sentimento de existir entre o céu e a Terra. Recupere a capacidade de surpreender-se com a beleza do Universo.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Tenha certeza de que os aspectos de comportamento que você critica em outras pessoas também existem em sua personalidade. Seria impossível você conseguir enxergar algo que não tenha sido experimentado na própria pele.

Câncer 21/6 a 21/7

Agora está tudo alinhado, tudo diferente do que andou acontecendo nas últimas duas semanas. Aproveite intensamente esta calmaria porque, você sabe, as temporadas facilitadoras não costumam durar tanto tempo assim.

Leão 22/7 a 22/8

Enfrente tudo com coragem, mas de forma sincera também. De nada adianta demonstrar coragem quando apenas a mentira está em andamento. Neste caso, a coragem seria meramente aparente, porque a mentira denunciaria a covardia.

Virgem 23/8 a 22/9

O melhor a fazer é dedicar-se a recuperar o que for bom dentre o estrago feito pelas atitudes agressivas e desrespeitosas que foram tomadas recentemente. Demonstre nobreza e dignidade através da prática, sem discurso nenhum.

Libra 23/9 a 22/10

Assuntos sérios circulam por aí através dos relacionamentos mais importantes, mas isso não significa que se deva perder o bom humor por causa disso. Pelo contrário, é agora que a nota bem-humorada deve ressoar brilhante e gloriosa.

Escorpião 23/10 a 21/11

Suas tarefas não são mais importantes que as das pessoas próximas. Ninguém deve achar que suas coisas são mais importantes, há de haver lugar para tudo e todos e, principalmente, as tarefas devem despertar o espírito de colaboração.

Sagitário 22/11 a 21/12

Nada de ilusões! Tudo deve ser compreendido com realismo, pois mesmo que essa visão atente contra o ideal romântico, será preferível a ter depois de amargar decepções para, finalmente, aceitar tudo com realismo.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Você não precisa da aprovação de ninguém para continuar em frente. Porém, as regras da etiqueta social mandam ouvir com atenção a opinião das pessoas que seriam afetadas pelas suas decisões. Isso, sim, é necessário.

Aquário 21/1 a 19/2

O verdadeiro conflito não é com nada nem com ninguém, é interno. São as forças sublimes e abjetas que se digladiam em seu próprio coração as que produzem o conflito que, vez por outra, encarna em algum relacionamento próximo.

Peixes 20/2 a 20/3

Umas pessoas vão embora, outras novas se aproximam. A dança dos relacionamentos atinge seu ápice. Mesmo que ainda não seja hora de estabelecer rupturas definitivas, sua alma já enxerga onde elas deverão ocorrer no futuro.