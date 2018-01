Nós não vamos pagar nada

Para quem já não aturava mais na televisão o humor negro e os palavrões de South Park, deixo aqui uma "triste notícia": vai ser difícil deixar de assistir o desenho também na internet. Está no ar há duas semanas o www.southparkstudios.com, um site maravilhoso para os fãs da série. Além de trazer várias informações sobre a turma do Colorado e uma relação completa das 12 temporadas da animação, a página permite ver, na íntegra, todos os episódios de Cartman, Kyle, Stan e Kenny. São quase 170 capítulos disponíveis para serem visualizados via streaming (como no YouTube). Além do extenso arquivo, também são disponibilizados no site os novos episódios do desenho, horas depois de eles estrearem na TV americana. Idealizado pelos criadores da série, Matt Stone e Trey Parker, o site é genial. Como diria Cartman, "sweeeet!"