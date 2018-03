Norma (Carolina Ferraz) resolveu abrir seu coração para Guilherme (Edson Celulari) em Beleza Pura. Ao revelar que foi ela quem comprou o apartamento do engenheiro, Norma aproveita para contar ao amado tudo o que sente por ele. Mas, apaixonado por Joana (Regiane Alves), Guilherme dispensa Norma, que fica arrasada e promete dar o troco. Ela diz que vai acabar com a rival e com a clínica de Guilherme.