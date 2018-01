Norma bate à sua porta nos domingos

Norma percebe que seu casamento acabou ao preencher uma daquelas pesquisas de revistas femininas que indicam veredictos a partir dos pontos somados por suas respostas. Ela fez mais de 70 pontos e o decreto crava: fim da relação. Ao lado dela, o marido, Cláudio (Cássio Gabus), assiste a um jogo de futebol com dois olhos na TV e garrafinha de cerveja na mão.

Na sitcom que põe Denise Fraga de volta às noites de domingo, a partir de hoje e agora em programa solo, a protagonista faz das estatísticas o seu "guru", como bem definiu a atriz ao Estado. Com um adendo: o público é convidado a participar do roteiro, dando palpites para o andamento da história, via web (pelo blog http://www.blogdadenise.com.br/denise ou pelo www.twitter.com/datanorma).

O espaço virtual também vale aos interessados em participar das gravações do programa. Em determinado momento da encenação, Norma tira seus óculos, assume a personalidade de Denise, e busca indicações da plateia local para saber o que fazer.

Com direção de Luiz Villaça, marido de Denise, e texto final de Maurício Arruda, Norma reprisa a bem-sucedida equipe de Retrato Falado, à qual se juntam agora os roteiristas Sérgio Goldenberg e Sérgio Roveri.

Eva Wilma faz a sogra de Norma. O elenco conta também com Samya Pascotto, filha do casal central, Augusto Madeira, Fábio Heford, Ju Colombo, Fábio Nassar, Maristela Chelala e, só por hoje, em participação especial, Dan Stulbach.