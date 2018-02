Norberto é o segundo eliminado do BBB9

Norberto, de 63 anos, foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 27, com 55% dos votos. Nonô disputava a preferência do público com Ana Carolina e Naiá. Leia o blog No Paredão O aposentado foi indicado para o segundo paredão do reality show pelos outros integrantes da casa. Ana foi escolhida pelo líder da semana, Newton, e Naiá foi indicada por Léo, que ao atender o Big Fone pode escolher um dos participantes do paredão e dar imunidade para outro.