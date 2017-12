Reencontro entre mãe e filha na novela das 9 paralisa estúdio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todo o estúdio parou para ver Débora Evelyn e Renata Sorrah gravarem o reencontro entre mãe e filha, em sequência que foi pessoalmente dirigida pela chefe mor da novela 'A Regra do Jogo', Amora Mautner.

Desesperada para reencontrar a filhinha, Kiki vai até a mansão da família e Nora é a primeira pessoa que encontra.

A cena está prevista para ir ao ar no capítulo desta segunda-feira, dia 15.

Band abocanha 14 posições no Top 20 do Twitter em 2015 . O Twitter, em parceria com o Kantar Ibope Media, elaborou um ranking dos programas de TV que mais repercutiram na rede de microblogs em 2015. A Band, que normalmente ocupa a 4ª posição entre as emissoras mais assistidas na TV aberta, liderou com folga a lista dos 20 programas com maior impacto no Twitter no ano passado, abocanhando 14 posições do Top 20. Onze dessas ocasiões, e cada uma representa um episódio, são protagonizadas pelo Masterchef Brasil. O Masterchef Jr. contribuiu com uma vaga e o Miss Universo, que teve duas edições no ano passado (a de 2014 sofreu atraso), fez 2 posições. A Record aparece uma única vez – na estreia de Xuxa –, e a Globo, em cinco: duas edições do BBB, uma do The Voice, uma por Verdades Secretas e outra, por Império. SBT e RedeTV! não pontuaram entre os 20 mais.

O ranking completo está no site do instituto (http://migre.me/sYeBr) e acusa clara preferência por reality show na hora de se comentar TV em rede social. O Twitter é o melhor termômetro para tanto, por refletir comentários em tempo real, diferentemente do Facebook. No último ano, o Public ITTR (Ibope Twitter TV Rattings) contabilizou quase 50 milhões de tweets sobre TV e 30% desse montante foi sobre reality show na TV aberta. Ao longo do calendário, 80 programas frequentaram as listas do ranking semanal dos 10 programas de TV de maior destaque no Twitter, gerando 47 milhões de tweets e 1,9 bilhão de impressões. Novela, auditório, humor e série são os gêneros que mais despertaram comentários, depois dos reality shows.

“Não dá pra ler direito o que tá escrito” Neto, COMENTARISTA DA BAND

NESSE DOMINGO, NO ITAQUERÃO, DIANTE DA FAIXA DA GAVIÕES DA FIEL ONDE SE LIA, EM LETRAS GARRAFAIS: ‘FUTEBOL REFÉM DA REDE GLOBO

Em tempo: N em Globo nem Band mostraram as faixas ostentadas pela torcida do Corinthians, que no jogo da última quinta teve uma outra faixa (‘Rede Globo, o Corinthians não é seu quintal’) apreendida pela PM.