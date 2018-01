Nona temporada de 'The Big Bang Theory' vira DVD e Blu-ray

As mudanças climáticas na Terra não são nada comparadas às alterações no relacionamento quântico dos personagens cientificamente geniais, mas socialmente desajustados, da série cômica de grande sucesso The Big Bang Theory.

Os fãs da série já podem ficar contentes com o lançamento da nona temporada, já disponível em DVD e Blu-ray pela Warner Bros. Home Entertainment.

O impetuoso casamento dos pombinhos Leonard e Penny, em Las Vegas, passa por uma rápida tempestade quando o noivo escolhe a hora errada para fazer uma confissão, bem quando estava prestes a desatar um nó.

O sempre extremamente racional Sheldon e a eterna romântica Amy, invalidam o “Acordo de Relacionamento” que tinham – mas as leis da atração os colocam juntos de novo, bem como uma inesperada surpresa de aniversário.

Aos trancos e barrancos, Howard e Bernadette dão mais um passo no experimento ao qual chamam de casamento: rumo à paternidade! O eterno solteirão Raj experimenta um inesquecível Dia dos Namorados, mesmo lutando contra a atração – e as duvidosas habilidades com malabarismo – de duas amigas atenciosas.

De fato, existem tantos elementos voláteis no ar – incluindo a infusão de “quero ser namorador”, uma dose de Síndrome da Separação de Stuart, uma visita resoluta de Meemaw e uma convergência de exageros paternos – por todos os 24 episódios que compõem a nova temporada, que você ficará girando fora de órbita com tamanha diversão e entretenimento. Com Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauchz, o DVD e o Blu-ray reúnem a nona temporada com conteúdo inédito para os fãs: Painel na Comic-Com 2015, especial sobre o episódio de número 200, divertidos erros de gravação e material incrível sobre os prêmios desta série icônica.