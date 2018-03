Noel Neill, a Lois Lane da série de TV 'Superman', morre aos 95 anos

A atriz Noel Neill, que interpretou Lois Lane, a repórter intrépida da série de televisão norte-americana Adventures of Superman, que jamais se deu conta de que Clark Kent, seu colega no jornal Planeta Diário, era o Homem de Aço, morreu aos 95 anos de idade, disse um amigo na segunda-feira, 4.

Noel faleceu no domingo em sua casa em Tucson, no Estado do Arizona, após uma longa doença, contou Jim Nolt, proprietário do site "The Adventures Continue", dedicado ao seriado dos anos 1950, em um comunicado.

A atriz nasceu no dia 25 de novembro de 1920 em Mineápolis, onde seu pai era jornalista do Minneapolis Star Tribune. Pouco depois de concluir o ensino médio ela viajou para a Califórnia e começou a trabalhar como cantora em um restaurante da pista de corrida de Del Mar. Seus contatos no circuito levaram a um contrato com o estúdio de TV da Paramount.

Noel fez uma série de papéis pequenos, a maioria sem crédito, nos anos 1940, e não realizou nenhum trabalho substancial até 1948, quando a Columbia Pictures a contratou para gravar 15 episódios de uma série de cinema baseada em uma revista de quadrinhos sobre um homem de outro planeta que descobre ter força sobre-humana e ser insensível a tiros.

Kirk Alyn foi escalado como protagonista de Superman e Noel, ruiva baixinha e de olhos azuis, se tornou Lois Lane, sua amiga e colega no Planeta Diário. Eles repetiram os papéis em outro seriado, Superman and the Mole Men, mas nenhum deles foi chamado quando Adventures of Superman foi adaptado para a telinha.

Quando a Lois Lane da série de TV, Phyllis Coates, deixou o programa após uma temporada, Noel retomou o papel que iria definir sua carreira e torná-la parte de uma das séries mais duradouras da TV norte-americana.

O programa foi ao ar no momento em que a televisão estava se tornando uma verdadeira força social no país e se tornou uma das atrações favoritas de gerações de crianças, ganhando uma sobrevida graças às reprises.