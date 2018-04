No rastro do YouTube Foi-se o tempo em que o YouTube era só um espaço para postar vídeos caseiros. Tem gente que já vê no site possibilidade real de emprego, de olho nas produtoras que bisbilhotam o YouTube em busca de novos talentos. Exemplo disso é o que aconteceu com uma turma de estudantes de Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da Usp (ECA). Um de seus vídeos, Matrix Baixo Orçamento (http://www.youtube.com/watch?v=13UGT47zHYA) atingiu 100 mil visitas e chamou a atenção da produtora Maria Bonita Coisas, que contratou o grupo. Para preservar o furor criativo da trupe, a identidade dos membros não é revelada e eles se autodenominam Cromossomos. Os integrantes do Cromossomos foram selecionados para um programa piloto do Multishow, que irá ao ar em 2008. Eles também estão inscritos no FizTV. "Vale a pena jogar tudo na internet porque lá o que é ruim vai ter pouco acesso e será pouco divulgado. O YouTube tem um sistema de autodivulgação, quanto mais pessoas vêem, maior o número de acessos do vídeo; a internet já informa o que é bom e o que é ruim", diz o Cromossomo M.R. O que é bom na internet se torna hit. Esse é o caso do vídeo Você Devia Jogar Basquete (http://www.youtube.com/watch?v=UpEBYh0DIfE), criado por Ronald Rios e Erik Gustavo, da produtora Badalhoca Pictures. O enredo é simples, mas elaborado e gira em torno das dificuldades de quem tem altura avantajada. Já bateu 13 mil acessos no YouTube. Há mais liberdade de criação na web. "A gente pode usar qualquer palavrão, fazer piada com Aids, coisa que você nunca vai ver na Globo ou na Record", diz Ronald Rios.