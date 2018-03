No Ibope Se nas edições anteriores O Aprendiz só batia a Globo nos últimos programas, desta vez surpreendeu. Até o 13.º episódio, 9 deles tinham ultrapassado a líder em alguns instantes. Por duas vezes, favorecida pela baixa audiência da minissérie A Pedra do Reino, a Record ficou em primeiro lugar por meia hora. A média de audiência desta quarta temporada, desde a estréia até o 13.º episódio, foi de 11 pontos, chegando a pico de 19, com 22% de participação no total de televisores ligados.