Nicole Kidman afirma que já deu em cima de Jimmy Fallon, mas foi ignorada por ele

Quantos homens no mundo ignorariam uma investida de Nicole Kidman? Convidada do Tonight Show, da NBC, com Jimmy Fallon, na última terça-feira, a atriz revelou que já deu em cima do apresentador em uma festa, mas foi solenemente ignorada por ele. A presença de Kidman deveria ser para divulgar seu novo filme, Paddington, mas o assunto acabou se voltando para um episódio do passado.

"Acho que você não se lembra disso, mas nós já havíamos nos conhecido", disse o apresentador. A atriz, porém, revela algo totalmente inesperado para o apresentador sobre o encontro. "Claro que me lembro. Eu gostava de você. Tínhamos esse amigo em comum, Rick, que disse que poderia nos apresentar. Eu estava solteira e resolvi ir até seu apartamento", afirmou Nicole.

Jimmy, que na época trabalhava no Saturday Night Live, não esconde sua surpresa e fica totalmente encabulado por achar que o encontro seria somente por causa de uma participação em um filme. "Espera aí. O que? Eu poderia ter namorado Nicole Kidman?", questionou ele, que recebeu um aceno positivo da atriz e gargalhadas e mais gargalhadas da plateia.

Nicole Kidman lembrou da atitude desinteressada de Fallon de maneira divertida. "Foi constrangedor. Fiquei mais de 1 hora lá e você, simplesmente, não dizia nada. Lembro que você usava boné de baseball, uma calça de moletom e tinha comida chinesa velha na geladeira. Não falou nada e começou a jogar videogame. Pensei que você era gay ou, de fato, não estava interessado", revelou a atriz. O restante da entrevista foi tomado pelo constrangimento dos dois.