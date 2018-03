Netflix revela data de estreia e novo trailer de 'Alias Grace', da obra de Margaret Atwood

A Netflix do Brasil divulgou nesta terça-feira, 3, a data de estreia e também um novo trailer de Alias Grace, minissérie baseada na obra da autora canadense Margaret Atwood, publicada no País como Vulgo Grace.

Com seis episódios, a minissérie chega à plataforma de streaming no dia 3 de novembro, depois de estrear primeiro na TV canadense, onde foi produzida. Sarah Gadon, Edward Holcroft, Zachary Levi e Kerr Logan estrelam. Anna Paquin, de True Blood, faz uma participação.

A minissérie chega meses após o sucesso de outra adaptação da obra de Margaret Atwood na TV. The Handmaid's Tale, do serviço de streaming Hulu, vencedora do Emmy de melhor série de drama este ano, é baseada no livro publicado no Brasil como O Conto da Aia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A série estrelada por Elisabeth Moss, aliás, teria sido oferecida à Netflix antes do Hulu, tendo sido recusada.