A Netflix divulgou um vídeo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher com cenas das principais personagens de séries como Orange Is The New Black, The Crown, House of Cards e Stranger Things.

O vídeo retoma diferentes momentos em que as mulheres decidiram sair de cena, como a Rainha Elizabeth II, em The Crown, ou Eleven, em Stranger Things. "Nossa histórias não funcionam sem mulheres... O mundo também não."