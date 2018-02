Netflix flerta com conteúdo nacional

Para consolidar sua entrada no Brasil, a Netflix, empresa americana que empacota conteúdos para vendê-los sob demanda, vem flertando não apenas com programadoras de TV - a Globo inclusive - mas também com produtores independentes, individualmente. É um nicho bem mais receptivo à chegada de um grande empacotador de VOD, o Video On Demand. A Netflix oferece hoje mais de 17 mil títulos de filmes online e vários programas de TV americanos, por mensalidades em torno de US$ 9. Nos EUA, os planos de VOD, vistos como melhor negócio em termos de custo-benefício em TV, já são apontados como "culpados" pela queda de 3% na base de pagantes de TV.

Vilão na última novela de Aguinaldo Silva e presente em Lara com Z, Dalton Vigh volta a dar voz ao autor em Fina Estampa, próxima novela das 9 da Globo. Virá como chef de cozinha, com a cara que aí está e emoldurado por cenários como o Canal de Marapendi.

US$ 15 milhões

foi o investimento anunciado pela Record em A Fazenda 4 - US$ 10 milhões para novos equipamentos e US$ 5 milhões só para adaptar a transmissão ao HD

"Nossas provas sempre dão certo". De Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, reality show que estreia dia 19 na Record, alfinetando o BBB, da Globo

A RedeTV! avisa que, assim como o Jornal da Record News e o Jornal da Band, também integra a lista de telejornais com transmissão ao vivo, na íntegra, por seu portal de internet, desde 1º de julho de 2009. Toda a programação produzida pela emissora pode ser visa em tempo real pela web.

Jô Soares teve aval da Globo para falar sobre Ronald Golias às câmeras do Festival SBT 30 Anos, mas não chegou a gravar nada sobre o Jô Soares 11 e Meia, embrião de seu programa de entrevistas e igualmente rememorado pelo Festival SBT 30 anos.

O SBT busca agora aval da Globo para um depoimento de Serginho Groisman sobre sua longa e saudosa passagem pelo canal de Silvio Santos, onde comandava o Programa Livre.

Com contrato vencido na Band e já avisado de que nada há de vingar por ali, Edgard Píccoli planeja seu futuro em outro canal.

A atriz Lauren Cohan, que já participou das séries Supernatural (Bella) e Vampire Diaries (Rose), já foi confirmada em outra trama sobrenatural. Na 2ª temporada de The Walking Dead, que estreia em outubro nos EUA, ela será Maggie Greene, uma sobrevivente da praga dos zumbis.

Camelot, série que estreou no sábado no canal Globosat HD, já teve seu cancelamento anunciado, no Reino Unido.

A Globo Marcas ainda não bateu o martelo pelo lançamento de Escrava Isaura e Que Rei Sou Eu? em DVD, mas a confirmação depende só de algumas pendências jurídicas, já em fase de resolução.

Luta livre pelo celular? Vale tudo: a Tim comunica que dobrou o número de ativações do canal WWE (World Wrestling Entertainment), programa em que grandalhões se enfrentam nos ringues, combinando encenação e combate.