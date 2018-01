Netflix fará terceira temporada de 'Stranger Things', diz site

Após a divulgação do trailer da segunda temporada de 'Stranger Things', a Netflix pode ter garantido a renovação da série para 2019, de acordo com informações do site RenewCancelTV. A informação não é oficial, mas a empresa teria encomendado os capítulos antes da estreia da segunda temporada, que foi confirmada para 27 de outubro. Como sempre acontece com as séries do serviço de streaming, todos os episódios estarão disponíveis de uma vez só.

Matt e Ross Duffer, que são as mentes por trás de 'Stranger Things', já haviam se pronunciado a respeito, e declararam na Comic Con 2017, em San Diego, que têm a intenção de fazer entre quatro e cinco temporadas para a série.

Na segunda temporada da série, os habitantes da cidadezinha de Hawkings estarão se recuperando dos terríveis acontecimentos que acometeram o vilarejo nos capítulos anteriores. Após o resgate de Will Byers, uma ameaça ainda mais perigosa estará à espreita, segundo a sinopse disponibilizada pela Netflix.

Assista ao trailer, publicado pela empresa na semana passada: