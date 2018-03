Netflix embarca 'Galinha Pintadinha' para os EUA

"Lottie Dottie Chiken", aqui mais conhecida como “A Galinha Pintadinha”, já roda com louvor no menu da Netflix nos Estados Unidos e no Canadá, com 28 clipes animados, em inglês e espanhol. O conteúdo hispânico também vai ao ar pela Netflix latino-americana. Todos os vídeos adaptados têm previsão de chegar ao iTunes e Google Play ainda neste semestre. A série criada por Juliano Prado e Marcos Luporini já havia experimentado seu alcance universal com o canal La Gallina Pintadita, via YouTube, registrando quase 1 bilhão de visualizações. No Brasil, seus 36 clipes totalizam 2 bilhões de visualizações e dão à marca a 89.ª posição entre as mais valiosas no mundo dos licenciamentos.

Referência. Tarcísio Meira encerra a série Grandes Atores, hoje, no canal Viva, às 18h30. Sobre o ofício, diz ele: “Nunca pensei que chegasse a ser ator, trabalhar como ator e viver de ser ator. Mas aconteceu, ganhei prêmio, fui convidado, fiz teatro amador e gostei muito de ser ator.”

A websérie #EnemNoFutura, produção de estudantes da rede pública de quatro Estados, ganha segunda temporada no site do Futura a partir de terça, 21, às 17h30. Serão 20 episódios semanais sobre a rotina de preparação para a prova.

A 3ª temporada de DH - Divisão de Homicídios, produção da Medialand para o canal Investigação Discovery, já no ar, soma casos de São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. A boa notícia é que as gravações em São Paulo demoraram o dobro do previsto, graças à redução de casos de homicídio na região.

Vai pra Cuba! E a equipe do Esporte Espetacular foi. A reportagem foi descobrir qual é a modalidade esportiva hoje mais praticada no país, protagonista de cenas sempre relevantes em competições. O beisebol, que já foi astro lá, perdeu espaço para o futebol. No ar, amanhã.

A cantora norte-americana Kathryn Dean grava nesta segunda, dia 20, participação no último episódio desta temporada de Malhação. É dela a voz de Told You So, canção do casal Cobra (Felipe Simas) e Jade (Ana Júlia Dorigon).

A família de Cristiano Araújo avisa que está movendo processo contra Zeca Camargo pela crônica do jornalista no Jornal das Dez, da GloboNews, sobre a repercussão à morte do cantor. Alegam danos morais à imagem do artista.

‘Cúmplices de um Resgate’, próxima novela do SBT, será anunciada à imprensa na próxima semana, até para aliviar a tensão em torno do acidente sofrido pela protagonista, Larissa Manoela, que caiu do cavalo durante as gravações e está em recuperação.

... Tudo o que o SBT não quer, no momento, é enfrentar mais problemas com a Justiça com relação ao trabalho de menores na emissora. Já basta a falta de alvará para os apresentadores do Bom Dia & Cia.