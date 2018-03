Netflix divulga novo trailer de 'O Mecanismo', série sobre a Operação Lava Jato

O serviço de streaming Netflix divulgou na manhã desta quarta-feira, 28, um novo trailer da sua nova produção brasileira, O Mecanismo, inspirada na Operação Lava Jato.

Do diretor José Padilha, de Tropa de Elite e Narcos, a nova série conta com o ator Selton Mello como protagonista, no papel de Marco Ruffo, um delegado da Polícia Federal que fica obcecado pelo caso de corrupção que está investigando.

O novo trailer anuncia ainda a data de estreia da primeira temporada: 23 de março.

O Mecanismo tem como roteirista Elena Soarez, de Filhos do Carnaval e Eu Tu Eles e é baseada no livro Lava Jato - O Juíz Sergio Moro e os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil, de Vladimir Netto. No elenco, Carol Abras, Enrique Diaz e Jonathan Haagensen.