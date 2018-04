Netflix divulga novo teaser de 'Desventuras em Série'

Netflix divulgou um novo trailer da adaptação de Desventuras em Série que explica o desgraçamento que atinge a vida dos agora-órfãos Baudelaire.

A série, baseada nos livros homônimos escritos por Daniel Handler sob o pseudônimo de Lemony Snicket, é narrada pelo próprio autor (que será interpretado por Patrick Warburton) e acompanha três irmãos órfãos: Violet (Malina Weissman), Klaus (Louis Hynes) e Sunny Baudelaire.

As crianças ficam à mercê do malvado Conde Olaf (Neil Patrick Harris) enquanto lidam com várias tribulações na busca pela solução do mistério que envolve a morte de seus pais. No cinema, Olaf já foi vivido em 2004 por Jim Carrey enquanto Snicket foi interpretado por Jude Law. A saga literária é composta por 13 volumes e já foram vendidas 65 milhões de cópias pelo mundo.

A primeira temporada de Desventuras em Série terá oito episódios e estreia em 13 de janeiro de 2017.

Assista o teaser: