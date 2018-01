Netflix divulga datas de estreia de duas novas produções

O dia foi de novidades para os fãs de séries. O serviço de streaming Netflix divulgou nesta terça-feira, 4, as datas de estreia de duas novas séries.

'Punho de Ferro', a quarta parceria do streaming com os estúdios Marvel, vai chegar ao serviço em 17 de março de 2017 com 13 episódios em sua primeira temporada. A série será estrelada pelo ator Finn Jones, conhecido por 'Game of Thrones'.

Na série, Jones vive o personagem Danny Randy, um jovem bilionário que perdeu os pais ainda criança e passou um bom tempo afastado de tudo, vivendo como um monge e se especializando na arte do Kung-Fu. Depois de 10 anos longe, ele volta para Nova York e tem que lidar com fantasmas do passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

'Punho de Ferro' chega após o sucesso de 'Demolidor', 'Jessica Jones' e 'Luke Cage', esta última que chegou à Netflix no final de setembro. Os protagonistas de cada uma dessas séries irão se reunir, em breve, numa nova minissérie chamada 'Defensores', que mostrará o grupo lutando juntos em Nova York.

Outra série do serviço de streaming que ganhou sua data de estreia foi 'Desventuras em Série', baseada nos livros escritos por Lemony Snicket, pseudônimo do autor Daniel Handler, que já havia ganhado uma versão para os cinemas em 2004. A nova produção chegará com oito episódios à Netflix no dia 13 de janeiro de 2017.

Na versão para a TV, o protagonista da história, o temível Conde Olaf, será vivido pelo ator Neil Patrick Harris, conhecido pela série 'How I Met Your Mother' – nos cinemas, o papel foi do ator Jim Carrey. O vilão se torna o guardião legal dos irmãos Baudelaire – Violet, Klaus e Sunny – que sofrem nas mãos do personagem.