Netflix distribuirá sua primeira série chinesa após acordo com filial da Alibaba

A plataforma digital Netflix distribuirá pela primeira vez uma série chinesa, Day and Night, após assinar um acordo de monopólio com o Youku, equivalente chinês do YouTube e filial do gigante do comércio eletrônico Alibaba.

"Estamos orgulhosos de nos associar com a Netflix neste acordo de distribuição inovador", afirmou Yang Weidong, presidente do Youku, em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

"A indústria cultural está vivendo um forte crescimento na China e acho que a exportação de conteúdo de alta qualidade vai ajudar as pessoas ao redor do mundo a entender melhor o poder de atração da China", acrescentou.

O drama Day and Night, uma série de suspense de 32 episódios, será distribuído em mais de 190 países depois de ter superado 4 bilhões de visualizações na China desde sua estreia em agosto, o que lhe valeu elogios da crítica no país.

A companhia ressaltou que esta série foi uma de suas maiores apostas em defesa de "conteúdos inovadores", uma estratégia "altamente bem-sucedida" na qual se incluem outros títulos do mesmo gênero, como "Rakshasa Street" e "Oh, My General".

O Youku, a versão chinesa do YouTube, foi adquirido pelo gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba em 2015, e aumentou o número médio do seus inscritos diários em 180% anualizados até setembro de 2017, e graças à sua aliança com a Netflix chegará a mais 109 milhões de associados ao redor do mundo.