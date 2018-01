Netflix confirma segunda temporada de 'The OA'

A Netflix divulgou vídeo para confirmar a segunda temporada de 'The OA'. A série de suspense com oito episódios foi produzida por Brad Pitt e estreou no dia 16 de dezembro.

A trama arrabatou fãs com a história da jovem cega Prairie Johnson, que desapareceu, mas que volta à casa na qual cresceu, com a visão recuperada. Ao retornar, ela se reúne com cinco novos amigos para narrar os fatos e buscar respostas.

No vídeo, uma família realiza os famosos gestos que as personagens desenvolveram para abrir o portal na história. Assista: