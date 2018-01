Netflix confirma a segunda temporada de 'Mindhunter'

A segunda temporada de Mindhunter está garantida. O anúncio foi feito pela Netflix em suas redes sociais nesta sexta-feira, 30. "Precisamos falar com mais criminosos", diz a frase que acompanha o vídeo com o anúncio dos novos episódios, publicado pela plataforma de streaming em seu Facebook.

+++ O que entra na Netflix em dezembro de 2017

A série é baseada no livro Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, de John Douglas e Mark Olshaker, lançado em 1996. David Fincher (Clube da Luta, Zodíaco), Asif Kapadia (Amy) e Charlize Theron (Mad Max) estão na equipe de produção e direção da série, que é protagonizada por Jonathan Groff. A trama gira em torno de um agente do FBI que foi pioneiro em investigar a psicologia de assassinos em massa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Por que histórias de crimes são tão fascinantes?