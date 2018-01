Neil Patrick Harris assumirá programa de variedades na TV

Com prêmios Emmy e Tony em casa, e pronto para ser o apresentador do Oscar de 2015, o ator Neil Patrick Harris vai utilizar seus talentos para comandar um novo programa de variedades na NBC, informou a emissora de TV norte-americana.

Harris, de 41 anos, mais conhecido como o mulherengo Barney Stinson da séria da CBS How I Met Your Mother, vai liderar um novo programa no horário nobre, que terá apresentações ao vivo de comédia, números musicais, jogos e brincadeiras com câmeras escondidas com celebridades, disse a NBC em comunicado, na segunda-feira.

O formato do programa, ainda sem nome, é baseado no popular show Ant e Dec’s da TV britânica, o qual já foi adaptado para diversos mercados europeus, incluindo Alemanha e Itália.

A NBC encomendou 10 episódios para a série nos EUA, que será filmada com plateia. Ainda não há data para ir ao ar.

O show é o mais recente no portfólio de Harris, que foi anunciado neste mês como o apresentador do Oscar de 2015.

Ele recentemente recebeu o prêmio Tony de melhor ator pela peça da Broadway Hedwig and the Angry Inch e coestrelou o suspense Garota Exemplar, do diretor David Fincher.