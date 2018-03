NBC fará nova temporada de 'Law & Order: SVU'

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A NBC renovou o contrato de "Law & Order: Special Victims Unit", mas dois dos astros do seriado, Mariska Hargitay e Christopher Meloni, ainda não têm contratos para retornar.

Após negociações prolongadas, a rede fechou um acordo com a Wolf Films para trazer o veterano drama criminal de volta para sua 11a temporada.

Os dois atores principais, que geralmente negociam seus contratos juntos, iniciaram conversas com a rede apenas na semana passada.

Após discussões intensas com a rede em 2007, Meloni e a premiada com o Emmy Hargitay fecharam contratos de dois anos que elevaram seus salários para cerca de 350 mil dólares por episódio.

Mas as redes de TV estão enxugando seus custos por causa da recessão e da queda na audiência no horário nobre da televisão, e, com a NBC na dianteira dos cortes nos orçamentos, conseguir aumentos salariais será muito mais difícil desta vez.

Por outro lado, é difícil imaginar o seriado continuando sem Hargitay e Meloni.

Os dramas sobre procedimentos criminais vêm demonstrando capacidade de resistir mesmo após a saída de protagonistas. Foi o caso, mais recentemente, de "CSI: Crime Scene Investigation", da CBS, que substituiu William Petersen por Laurence Fishburne. Mas é mais difícil um seriado já consolidado sobreviver à perda do ator e da atriz principais.