NBC e MTV unem-se para promover novo programa As redes concorrentes MTV e NBC anunciaram na quinta-feira uma parceria inédita pela qual o canal de música vai lançar um novo programa, chamado "quarterlife", para ser exibido semanalmente na outra emissora. Grandes redes dos EUA, como a NBC, vêm buscando formas para concorrer com mais eficiência contra a Internet, os videogames, os DVDs e outras formas de entretenimento que roubam seu público. "Estamos todos competindo para ter nossos programas e idéias expostos", disse Ben Silverman, co-presidente da NBC Entertainment. "A gente quer ter os programas vistos no máximo de lugares possível, e ter uma amostra online ou uma pré-estréia (por um canal) a cabo é ótimo." "Quarterlife" mostra artistas iniciantes, na faixa dos 20 anos, que vivem e trabalham em uma grande cidade. A estréia foi marcada para o próximo dia 26, pela MTV norte-americana. Na mesma noite, o episódio será exibido também na NBC, que passa a transmitir a temporada regular a partir de 2 de março. A MTV é voltada para o público-alvo jovem de "quarterlife", uma platéia que a NBC espera atrair para a temporada. Já a MTV entra nessa pelo burburinho que a atração gera. "Quarterlife" foi inicialmente criado para a Internet, em blocos de 8 minutos, pelos premiados roteiristas e diretores Marshall Herskovitz e Ed Zwick. A NBC decidiu exibi-la depois que terminaram os episódios inéditos para a Internet. Esses blocos de 8 minutos foram unidos para formar programas de uma hora. Herskovitz e Zwick já são "habitués" da MTV. Sua série adolescente "My So-Called Life", exibida na década de 1990 pela ABC, foi comprada pelo canal de música para ser reprisada. Graças à audiência jovem da MTV, a série virou "cult" e impulsionou a carreira dos atores Claire Danes e Jared Leto. Diretores das duas emissoras disseram que esse raro tipo de parceria mostra que a TV está mudando, e que concorrentes podem trabalhar juntos quando isso beneficia ambas as partes. "As regras (na TV) mudaram, e os modelos de negócios precisam de pensamento empresarial", disse Silverman.