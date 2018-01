NBC demite apresentador do 'Today Show' após denúncia de assédio sexual

NOVA YORK - A NBC News anunciou nesta quarta-feira, 29, que o apresentador Matt Lauer, um dos mais antigos da emissora, foi demitido por conta de "comportamento sexual inapropriado".

A apresentadora do Today Show Savannah Guthrie fez o anúncio sobre o colega no início do programa desta quarta. O Today Show está no ar desde 1952 e é o segundo programa matinal de TV mais visto dos EUA.

Guthrie leu um comunicado do presidente da NBC News, Andy Lack, dizendo que a empresa recebeu uma reclamação detalhada de uma colega sobre "comportamento sexual inapropriado no ambiente de trabalho" por parte de Lauer.

O comunicado dizia que a empresa considerou as reclamações uma clara violação dos padrões, e o contrato de Lauer foi encerrado por conta disso.

Lack acrescentou que foi a primeira reclamação sobre o apresentador em mais de 20 anos de NBC, mas "foram apresentadas razões para acreditar que esse não foi um incidente isolado".

A demissão ocorre uma semana depois de que a CBS News demitiu o âncora Charlie Rose por motivos semelhantes.