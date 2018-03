Naveen Andrews embarca em novo mistério na telinha em 'Sense8'

Não é preciso ter entendido o final de Lost – o que era aquela ilha, afinal? –, para saber que a série, apesar dos buracos de trama deixados escancarados e sem resposta, marcou a produção televisiva desde sua estreia, em 2004. A situação inusitada (naquele caso, a queda de uma aeronave em uma ilha no Pacífico) e envolvida de mistério, capaz de criar mais perguntas a cada resposta, passou a ser seguida à risca por séries genéricas, pouco criativas e oportunistas. Sense8, produção original do serviço de TV sob demanda Netflix, segue alguns trechos da receita de Lost, traz algo místico e personagens “escolhidos”, mas o faz de um formato fresco, sem cair nos clichês. E, além de tudo isso, a série traz de volta o rosto conhecido do personagem Sayid Jarrah.

O ator britânico Naveen Andrews, que esteve em Lost até o fim da série, em 2010, volta a uma grande produção com Sense8, desta vez dirigido por Andy e Lana Wachowski, os mesmos da trilogia Matrix e do péssimo Destino Júpiter. Andrews interpreta o misterioso Jonas Maliki, um sujeito que se incumbe da missão de reunir os oito sensitivos protagonistas e fazê-los entender os poderes deles.

Extremamente educado, veio a São Paulo para divulgar Sense8 e distribuiu simpatia. Chama os rapazes de “sir” e as moças de “miss”, sorri para as câmeras apesar da maratona de entrevistas. “Nossa série envolve tantos temas diferentes, mas o principal está na volta dessas oito pessoas, que são abençoadas ou amaldiçoadas por terem essa habilidade especial de conectar suas consciências entre elas”, explica o ator de 46 anos.

Os oito protagonistas são chamados de sensitivos e têm a capacidade de usar as habilidades uns dos outros, como se compartilhassem os mesmos conhecimentos. Jonas, personagem de Andrews, também é um sensitivo, mas sua turma de oito é de uma geração anterior – Daryl Hannah é uma das parceiras do personagem. “Ter essas habilidades pode ser extremamente perigoso”, adverte o britânico.

Trabalhar com os Wachowskis foi um dos motivos para que Andrews decidiu embarcar nessa aventura de nível mundial – diferentemente de Lost, Sense8 levou seu elenco a oito cidades do globo, São Francisco, Chicago (ambas nos Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Reykjavik (Islândia), Seul (Coreia do Sul), Mumbai (Índia), Berlim (Alemanha), Nairóbi (Quênia) e Cidade do México (México). “A direção deles tem algo de muito visceral e emocional, algo muito mais importante do que está no roteiro. Afinal, o que está escrito ali não é exatamente o que vai para as telas”, relembra o ator. “A experiência foi exaustiva e excitante, ao mesmo tempo”, acrescenta Naveen Andrews.

