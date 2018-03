Natália é eliminada com 54 % dos votos no BBB 11

Não deu para a brother Natália. Em disputa acirrada, a analista criminal enfrentou a recém-chegada Adriana e foi eliminada com 54% dos votos, no 7º paredão do BBB 11, nesta terça-feira, 15.

Natália, que enfrentou seu segundo paredão consecutivo, (no primeiro enfrentou Diana e Lucival em paredão triplo e eliminou o baiano, com 48% dos votos) foi à berlinda por receber a maioria dos votos dos participantes do reality show, 5, que se justificaram dizendo ter problemas de relacionamento com a mineira. Já a fluminense Adriana, que entrou no programa no dia 30 de janeiro, estreou no paredão por indicação da líder da semana, Talula, que disse não ter muita afinidade com a estudante.

Em discurso emocionante, o apresentador Pedro Bial comparou as participantes a flores citando trecho do poema 'A flor e a náusea' de Carlos de Drummond de Andrade: "Adriana e Natália são duas flores que furaram o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio". E sobre a eliminada disse: "Natália é como flor do cerrado: valente." e encerrou: "Hoje o jardim do BBB perde seu viço e vigor."

Agora, a casa do Big Brother Brasil 11 soma 12 participantes, 7 mulheres e 5 homens, que continuam na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhões.