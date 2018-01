Nasce 1º filho de Wanessa Camargo

SÃO PAULO - Nasceu na tarde desta quinta-feira, 5, o primeiro filho da cantora Wanessa Camargo com o marido Marcus Buaiz. José Marcus Doutel de Camargo veio ao mundo às 16h16 na maternidade Pro Matre, na capital paulista. Segundo o boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa, Wanessa e o garoto, que pesa mais de 3 quilos, passam bem.

Além do marido, a artista está acompanhada do pai, o também cantor Zezé Di Camargo. A irmã de Zezé, Luciele Di Camargo, deu a notícia via Twitter: "Vou correr pra conhecer a nova benção da Família Camargo. Parabéns, minha Wanessa", escreveu na rede de relacionamentos.

Polêmica. Wanessa Camargo, seu filho e o humorista Rafinha Bastos foram alvos de inúmeras confusões em 2011. A polêmica começou em setembro, durante o programa CQC, da Band. Quando Marcelo Tas mencionou que a cantora Wanessa Camargo estava uma gracinha grávida, Bastos replicou: "Eu comeria ela e o bebê."

A declaração gerou muita repercussão. A frase causou indignação em muitas pessoas, entre elas Marcos Buaiz, marido da cantora, e Ronaldo, amigo e sócio dele na empresa "9ine". Rafinha acabou sendo suspenso do CQC "por tempo indeterminado".

Duas semanas após o afastamento, Rafinha pediu demissão da Band. Por meio de um comunicado, a emissora informou "que estava analisando o assunto internamente".

Wanessa Camargo e o marido Marcus Buaiz abriram processo contra Rafinha Bastos por injúria. O filho do casal, que nasceu na tarde desta quinta-feira, é coautor do processo.

A Band não confirma, mas tudo indica que Rafinha Bastos não seguirá na emissora em 2012.

Leia na íntegra o comunicado da assessoria de imprensa de Wanessa Camargo:

Nasceu na tarde de quinta-feira (05), na Pro Matre Paulista, o filho da cantora Wanessa Camargo e do empresário Marcus Buaiz. José Marcus Doutel de Camargo Buaiz veio ao mundo às 16 horas e 16 minutos, com 3,600 quilogramas. Mãe e filho passam bem.