Não vai sobrar pra ninguém

Esqueça o projeto de Patropi, Augusto César de A Favorita. José Mayer voltará aos bons tempos de pega geral em Viver a Vida, próxima novela das 9 da Globo.

As madeixas a la beatle aposentado já eram. O óculos Raul Seixas também. Ah, ele também não verá mais ETs. No folhetim de Manoel Carlos, que estreia em setembro, Mayer será Marcos, marido de Tereza (Lília Cabral), que acabará apaixonado por Helena (Taís Araújo), amiga de sua filha, Luciana (Alline Moraes). Ah, ele também vai ter uma caso com Dora (Giovanna Antonelli), isso só para começar. Mayer está de volta ao seu hábitat natural nas novelas.

Segundo o autor, a história vai falar sobre superação. "A novela abordará superação de problemas de modo geral. Desde paralisia, alcoolismo, a dor de perder uma pessoa querida, um fracasso financeiro... Essa é a grande causa social que vou abordar", conta Manoel Carlos. A direção é de Jayme Monjardim.

Manoel Carlos terá sua primeira Helena negra: Taís Araújo, que viverá uma modelo famosa.

Com direção de Jayme Monjardim, a novela terá gravações em Israel e França .

O time de bonitões da trama tem Rodrigo Hilbert, Thiago Lacerda (o mocinho da história) e Matheus Solano.

Uma novidade no elenco é Bárbara Paz. Ela será Renata, uma "drunkanorexica", pessoa que substitui comida por bebida alcoólica.

