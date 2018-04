Sem querer abusar dos trocadilhos, mas já abusando, o apresentador esportivo Milton Neves foi a bola da vez na semana que passou. Foi, pois um dia perdeu todos os programas na Record, e no outro, a direção ensaiou cara de paisagem e voltou atrás. Ao Estado, Neves fala sobre o caso. Você chegou a ser avisado que o ?Terceiro Tempo? e o ?Debate Bola? sairiam do ar? Claro, um mês antes do noticiado. O Estadão, por sinal, foi o primeiro a noticiar. Mas segui em frente. É normal em uma TV competitiva mudarem de idéia e tirarem do ar um programa segmentado como o meu. É melhor colocar o Pica-pau, que todo mundo vê. E por que a Record voltou atrás? A imprensa me tratou como se eu fosse os bois do Renan Calheiros. Dei 40 entrevistas em uma semana. Aí a Record pensou: "peraí, por que todo esse auê?". E voltaram atrás. Então a culpa é da imprensa? É. Falaram: "nossa, ele tem bom advogado, tem contrato amarrado". Nada disso. Meu contrato só prevê que sou da Record até 2010. Sou um sobrevivente, o único que está há seis anos na emissora com programa diário. Se quiserem me dar um infantil, coloco duas trancinhas loiras e vamos lá. Como avisaram que mudaram de idéia? Me mandaram um comunicado avisando que os programas continuariam no ar. Não sei se por mais um dia, dois, mil. Também não perguntei. Fiquei feliz pela minha produção, que não foi demitida. Tenho fama de mascarado, mas é porque chego com pressa, não tenho tempo de falar com as pessoas. Não sou mascarado. Hoje fui lá abraçar a todos. E você não teve proposta da Band? Já disse que não!