Não seria zoológico?

Sabe quando você visita o zoológico, vai até a jaula do gorila e o monitor pede para que todo mundo faça silêncio porque o primata está dormindo? Foi essa a sensação de um grupo de jornalistas ao conhecer o sítio Toca dos Leões, em Itu (interior paulista). Para quem não sabe, esse é o local onde acontece o reality show A Fazenda, da Record.

Em um estreito corredor escuro, com nove pequenas janelas, os visitantes (o Estado incluso) podem contemplar, agachados, e sem serem vistos, naturalmente, a Danni Carlos olhando com carinho para uma ovelha recém-nascida. Isso foi antes de ela tentar agarrar uma galinha que escapara do poleiro. O time testemunhou ainda a Mulher Samambaia tirando as botas e o modelo Miro de sunga. Pois é.

Enquanto isso, o diretor-geral Rodrigo Carelli (ex-Casa dos Artistas, SBT) pedia silêncio aos repórteres e seus celulares. Em vão. Mirella, a mulher do Latino, passou perto da parede que nos escondia e o câmera arrastou as rodinhas. Barulhão! "Não parece que estamos no Trem Fantasma?" brinca o apresentador Britto Jr.

Foram cerca de três horas na imensa fazenda de 14 quartos e 110 mil m² de área (20 mil m² são usados para o cenário). Em dois meses de preparo, o local ganhou 36 câmeras, mais de 200 funcionários (hospedados em um hotel em Itu), 20 seguranças e R$ 10 milhões em equipamentos, como um servidor (de imagens) de 30 Terabytes. Isso num lugar isolado, a 15 minutos da estrada. A chegada até lá já vale um rally!

Carelli e Jr. se posicionam diante do galinheiro e iniciam uma provocação ao BBB que dura o tour todo. "Nosso reality show é o único que tem um horizonte", provoca o diretor "Aqui é bucólico, lá é monótono", rebate Britto.

Isso iria longe. Mas o calor, o cheiro de estrume e as insuportáveis moscas ajudaram a pôr fim à "sessão porrada".