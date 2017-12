Não perca tempo PUSSYCAT DOLLS (Warner, domingos, 19h) - Basta olhar a foto acima para saber que o reality é uma bomba. Não dá nem para chamar de trash RULES OF ENGAGEMENT (Sony, segundas, 21h30) - Nem David Spade salva a comédia que é igual a ?Til Death, sem a graça. Prefira a série de Brad Garret THE BEST YEARS (Sony, quintas, 21h) - Pode até ser injustiça, mas, por enquanto, a série não mostrou nada muito original. Espere melhorar MOONLIGHT (Warner, quartas, 22h) - Desculpas aos fãs do gênero, mas vampiros saíram de moda quando Buffy ainda caçava monstros de minissaia