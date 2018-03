'Não estou chateado com Ana Maria Braga', diz Marcelo

O ex-BBB e psiquiatra Marcelo Arantes fez questão de esclarecer, na tarde desta terça, que não ficou chateado nem bravo com a apresentadora Ana Maria Braga em sua participação no programa Mais Você, da TV Globo, segunda-feira, 17, pela manhã. Segundo a assessoria de imprensa de Ana Maria Braga, Marcelo se desculpou pela atitude ontem mesmo, no final do programa. Na avaliação da apresentadora, ele chegou "muito armado" ao estúdio. Ela se disse surpresa com a postura do psiquiatra, pois recebe vários convidados ao longo dos anos e ninguém a trata mal. Marcelo comentou sua atuação no programa, que estava sendo apresentado ao vivo: "Eu só disse a ela que eu não queria falar de brigas. O que aconteceu dentro da casa teve sua razão de acontecer, mas foi dentro daquele contexto. Agora que estou fora, bola para a frente. Eu só disse que havia tantos outros assuntos interessantes para serem discutidos, e é verdade", declarou Marcelo, que também atribuiu à agenda intensa de compromissos que vem tendo desde que saiu da casa, e ao cansaço, a resposta que deu a Ana Maria. "Eu adoro o programa dela, tanto que no começo do programa, quando a conheci, até brinquei que minha família gosta de assistir ao programa. Não quero que fique nenhum mal-entendido", disse Marcelo. A apresentadora defendeu sua postura, adotada ao vivo, quando disse: "Você pode falar do que quiser, inclusive". Ana Maria informou, ainda, que o ex-BBB disse a ela estar muito assustado com toda a exposição na mídia e as conseqüências de ter participado do reality show. Ana Maria acha que ele deve tomar o que aconteceu como lição, para não ter mais "posturas exageradas". O site do programa reproduziu um trecho do diálogo entre a apresentadora e o psiquiatra que deixou a casa na terça-feira da semana passada. Confira: Ana Maria: Qual a diferença entre discussão e briga? Marcelo: Você me trouxe para falar de briga? Vamos falar sobre briga? Ana Maria: Por que você está na defensiva? Você pode falar do que quiser, inclusive. Eu não pergunto nada e você fala o que quiser. Não quero que você fique na defensiva. Marcelo: Não, tudo bem, posso falar sobre isso. Sou um ser humano, estava confinado e só quem vive sabe como é. A gente se excede. Vi nas fitas que peguei pesado em alguns momentos. Ana: Todo mundo que está lá passa pela mesma pressão, mas cada pessoa reage de forma diferente. E a sua forma de reagir foi essa. Marcelo: Foi, mas eu fui real, apesar de não ter sido compreendido.