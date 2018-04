Não é onde, mas como

Marte e Saturno em quincunce; Lua Cheia começa a minguar transitando pelo signo de Sagitário.

Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade se encontra à beira de um grande salto qualitativo. Porém, há um abismo à sua frente, o que produz hesitação. Então, todos os medos surgem ao mesmo tempo para colocar em dúvida nossa capacidade de assumir funções maiores, não mais como indivíduos isolados, mas como a espécie que somos. O advento de uma maior circulação de Vida só poderá acontecer sem destruição quando sincronizarmos nossos corações e mentes, de modo que esta fantástica energia encontre um canal adequado para se distribuir. Enquanto esta onda inexorável continuar avançando, exigirá de nós uma postura correta. Por isso, ante o medo do fim do mundo, a salvação acontecerá sem importar onde estivermos, mas como formos.

Áries >>21-03 a 20-04

Com certeza, é insensato correr atrás dos sonhos para realizá-los. Sensato seria preservar o que já tenha sido conquistado. No entanto, se a vida, para ser bela e gloriosa, precisa de uma dose de insensatez, o que você espera, então?

Touro >>21-04 a 20-05

Entre a glória e a lama, assim é o caminho humano. No seio de suas dificuldades e vícios se encontra a oportunidade de elevar tudo a um patamar maior e melhor, mas isso não acontece automaticamente. Só a vontade executa esta sagrada tarefa.

Gêmeos >>21-05 a 20-06

Das reflexões mais profundas, aquelas mediante as quais você enfrenta e doma as verdades realmente difíceis, surgirá a força de que sua alma precisa para atrever-se a continuar tecendo o destino com a misteriosa matéria dos sonhos.

Câncer >>21-06 a 21-07

As ilusões se desfazem. Sempre que isso acontece, dá uma ponta de saudade de tempos idos. Porém, melhor deixá-los ir embora, porque sua alma não precisa mais deles. Há todo um futuro disponível para você explorar e desfrutar.

Leão>> 22-07 a 22-08

Viver é sair de um lugar e dirigir-se a outro, o que na prática significa evoluir. Por isso, descansar e obter conforto não podem se tornar as metas principais da sua existência, porque elas significam estagnação e dificuldade de evoluir.

Virgem >>23-08 a 22-09

Houve um dia, no passado, em que você teve medo de seguir em frente. Porém, tomou decisões e hoje saboreia as conquistas. A partir de agora, terá de tomar, novamente, decisões ousadas para ir além do mundo que é conhecido.

Libra >>23-09 a 22-10

Tudo que você possui é tudo de que você precisa, nada mais nem nada menos. A exata medida de tudo é o seu desejo, se este crescer, então, seu olhar enxergará os recursos sendo escassos, curtos demais para suas pretensões.

Escorpião >>23-10 a 21-11

Quanto mais fora do eixo estiverem os relacionamentos importantes da sua vida, mais você precisará se esforçar para obter harmonia. Neste caminho, a sua alma será tentada a desaparecer e simplesmente separar-se dessas pessoas.

Sagitário>> 22-11 a 21-12

Uma coisa é o dito ou escrito, outra diferente é o lido ou ouvido. Ante uma mesma palavra ou texto, algumas pessoas enxergarão sentimentos pessimistas, enquanto outras se sentirão reconfortadas, porque se verão compreendidas.

Capricórnio >>22-12 a 20-01

A vida pessoal é mais ou menos importante do que a vida social? Muitos argumentos a favor e contra podem ser levantados de forma brilhante por você, mas a dúvida sempre permanecerá no momento de tomar as decisões cotidianas.

Aquário >>21-01 a 19-02

Existem aspectos eternos na alma humana, porém, ocultos por trás de um montão de assuntos tidos como eternos, mas que são apenas transitórios. Vale a pena o esforço de discernir entre o que for eterno e o que for transitório.

Peixes >>20-02 a 20-03

Você se depara com a perspectiva de realizar assuntos que consumiram tempo e recursos no passado. No entanto, você mudou e, talvez, não haja mais verdadeiro interesse em ir até o fim com esses assuntos. Um dilema, agora, se impõe.