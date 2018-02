Não duvide do poder do turbante

RIO DE JANEIRO - Verdade verdadeira que passou para a posteridade como lenda, de tão inacreditável que é, conta-se que o general Ernesto Geisel bem que tentou fazer valer o posto de presidente para obter informações privilegiadas sobre a novela O Astro, que incendiava a audiência em 1978: "E, afinal, quem matou Salomão Hayalla?", perguntou ele ao diretor Daniel Filho que, impassível, manteve o bico calado como quem carregava um segredo de Estado.

Moderna, ágil e, enfim, primorosa, a novela O Astro deixou para a história da televisão brasileira o ruidoso mistério em torno do assassinato do magnata interpretado por Dionísio Azevedo e, claro, a imagem icônica de Francisco Cuoco com olhos delineados de preto e um charmoso turbante. E quem diria que a perna da calça de um figurante, ajeitada na cabeça do ator ali na boca da cena, pudesse terminar impressa no imaginário nacional por mais de 30 anos? "O turbante ganhou uma proporção que eu jamais imaginaria!", diverte-se Daniel.

Já sobre o mistério, ele diz que chega a se surpreender com a maneira como os feitos da televisão viram lenda. "Não foi o primeiro ‘quem matou’. A própria Janete já tinha feito isso com sucesso em Véu de Noiva (1969). O ‘quem matou’ é aquela coisa que o autor deixa para o público preencher, daí o sucesso", ensina. "Todo mundo lembra de O Astro por causa do assassinato do Salomão, e sempre se fala da comoção que isso causou, mas quase ninguém lembra que isso foi resultado da publicidade pesadíssima que fizemos", anota, comparando o caso ao de Odete Roitman em Vale Tudo (1988). "Fizemos um concurso nacional e pusemos fotos dos possíveis assassinos nos jornais."

Três décadas depois, e diante de um público cada vez mais difícil de fisgar, o diretor da nova O Astro, Mauro Mendonça Filho, nem sonha com a enorme audiência alcançado por Daniel Filho em 1978. Mas é questão de honra, claro, manter o suspense do "quem matou?" até o fim. "Continua sendo segredo de Estado", diz o diretor - como Geisel, portanto, a presidente Dilma não tem a mínima chance.

Para quem não viu ou não se lembra, vale contar que o assassino da novela original era Felipe Cerqueira (Edwin Luisi), jovem amante de Clô (Tereza Rachel), a fútil matriarca dos Hayallas. Na trama, entrelaçam-se basicamente duas histórias. A que dá nome à novela é a do vigarista Herculano Quintanilha, que aplica um golpe malsucedido na igreja de uma pequena cidade do interior, vai para a cadeia e, depois, ressurge como vidente. Os ricos da história são os Hayallas, cujo patriarca, Salomão, é honesto, mas centrado no dinheiro. Os caminhos se cruzam, e Herculano acaba exercendo enorme influência no clã de magnatas.

Na releitura, os autores Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro garantem que trataram de arranjar um novo culpado. "A única forma saudável de revisitar a obra dela é não sacralizar Janete", acredita Nogueira. "Acho que nem ela gostaria que fosse assim. Janete sempre ousou, então ousemos por ela."

Nesta festa, Cuoco tem lugar mais que especial

A volta de O Astro é uma festa para a telenovela e para Janete Clair, mas, sem dúvida, é também uma homenagem para o ator Francisco Cuoco que, de repente, se vê novamente dentro do universo do apaixonante Herculano Quintanilha. O personagem se tornou tão forte, que até quem não tem idade sabe do que se fala aqui: um sujeito de turbante e olhos marcados de preto. A imagem, repare bem, estará num porta-retrato na cela caprichosamente decorada pela direção de arte da novela para Ferragus.

Sujeito de passado duvidoso, Ferragus toma o novo Herculano (Rodrigo Lombardi) como seu protegido, quando o protagonista vai preso por aplicar um golpe numa igreja interiorana. "Calma, rapaz, que aqui o tempo passa devagar", dirá, profeticamente, ao pupilo. Criado sob medida para Cuoco pelos autores Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, Ferragus será o mentor de Herculano, a quem vai transformar no Professor Astro. "Veio tudo muito a calhar, só posso estar feliz", resume o ator. "É como se estivesse começando algo que nunca fiz."

Na prisão, ninguém sabe por que Ferragus acumula tantos privilégios, muito menos por que está há tantos anos preso. Também misterioso será o motivo que o levará a proteger Herculano e, logo, treiná-lo como um sucessor. Dali para a boate na Lapa onde o pupilo subirá ao palco como o Professor Astro, misto de ilusionista, vidente e astrólogo será um pulo. Mas antes, o velho mago lhe passará a ametista que vai enfeitar o turbante da versão 2011.

Imersa em tanto simbolismo, a ligação entre os dois personagens é intensa, e vai permear toda a novela. Fora da prisão, Herculano continuará a receber conselhos de Ferragus, que lhe aparecerá em sonho e em vozes cheias de eco na sua mente.

Delírio? Telepatia? Mensagens do Além? "Tem um momento em que o Herculano me pergunta ‘você está aqui mesmo?’. E eu respondo ‘ou estou aqui ou estou na sua cabeça’. Então, é uma coisa meio mágica, em que mentor e pupilo se misturam, e o público tira suas próprias conclusões", adianta Cuoco, que fez treinamento em mágica, coisa que não houve na novela original, para compor o personagem - numa cena, ele vai acender um charuto com o dedo em chamas - e se diverte pensando nas mil possibilidades para o personagem. "Eu cheguei a pensar - coisa minha mesmo - que ele diz que se chama Ferragus, mas pode ser o Herculano mais jovem", supõe. "Já pensou se ele inventou isso tudo?"