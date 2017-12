'Não conseguiria inventar a roda', diz Sabrina Sato sobre novo programa

Após mais de dois meses do início da produção do Programa da Sabrina, com estreia marcada para sábado (26), às 20h30, na Record, Sabrina Sato afirma manter o pé no chão para sua atração solo depois de quase dez anos com o Pânico. "Não queria criar expectativa. É tudo novo, o fato de eu estar sozinha já é novo. Eu já tinha em mente que não conseguiria inventar a roda. Não é um programa de humor, tem de tudo", disse em entrevista coletiva nesta terça.

Com cerca de duas horas no ar, a atração terá atrações musicais, brincadeiras e entrevistas. Na primeira edição, Sabrina conversa com Tom Cavalcante, que deixou a Record e ainda não volto à TV. Um dos carros-chefes é o jogo Meu Marido É o Cara, criado pela Freemantle (mesma produtora do Ídolos), em que casais participam de uma disputa por um prêmio de R$ 5 mil. No Sabrina Esteve Aqui, a apresentadora vai a um estabelecimento comercial de pequeno porte, como salão de beleza ou açougue para fazer um comercial de 30 segundos e ajudar a divulgar o local.

Por enquanto, Sabrina não pretende brigar pela audiência dos domingos, dia em que dava expediente na RedeTV! e na Band. "Começar domingo é para gigantes. No sábado, não tem essa cobrança. E de programa de auditório só vai ter esse meu", defende ela, que não mostra mágoa com a antiga equipe de humoristas. "Sou muito grata ao Pânico e a tudo que eles me deram. Eles estarão sempre no meu coração."

Com sessões de fonoaudiologia para controlar a fala rápida e marcações no palco para evitar que se movimente muito diante da câmera, a paulista de Penápolis aposta em sua evolução no vídeo. "Nós, mulheres, somos multifacetadas. E tenho a oportunidade de mostrar outro lado meu. Na TV, a gente fica muito rotulado. Mas a Sabrina desmiolada continua firme e forte. Acho que sou como o vinho, vou melhorar com o tempo. Quero que achem (do programa) como a minha mãe, que ama tudo o que eu faço", diverte-se.