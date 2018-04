'Não conheço assédio'

Olivier Anquier é uma daquelas pessoas educadas demais. Ele chama os idosos de "pessoas antigas" e afirma que seus fãs são "muito respeitosos". Apesar da fama, Olivier diz não conhecer a palavra "assédio" e admite que não conseguiria mais ficar longe da TV, quer dizer, da "televisão". Você sempre teve vontade de trabalhar na TV? Não. O que aconteceu foi que Geraldo Rodrigues (do Forno, Fogão & Cia.) foi me buscar na minha primeira padaria. Já tinha feito modelo e manequim no mundo inteiro e recebi convites na França, nos EUA, na Itália e até na Espanha para fazer cinema, mas não sou ator. Não sei interpretar. E a televisão foi por acaso. Topei porque culinária é algo que domino bastante bem, tenho uma intimidade e não teria de interpretar. É a carreira que você quer seguir? É algo difícil de parar de fazer, porque já está fincado na minha proposta profissional, a não ser que eu tivesse uma rejeição que, obviamente, seria a minha desaparição do mundo da televisão, mas aparentemente isso não é exatamente o que está acontecendo. Isso me deixa feliz. Há esse retorno do público? Por justamente eu não ser um ator e por ser quem sou sem me travestir, minha maneira de comunicar cria um respeito grande. Uma palavra que não conheço e nem as conseqüências que ela pode trazer é o assédio - que, no meu entendimento, é uma postura agressiva. Há aproximação - seja de crianças, de mulheres, de homens, de jovens, de pessoas mais antigas, de ricos ou de gente simples, do meio urbano ou do rural - que cria uma relação respeitosa e agradável, que me enche de alegria. Seu casamento com Déborah Bloch contribuiu para sua carreira? Na TV não, porque fui independente das influências dela. Só trabalhei na Globo na Copa da França. Tinha adquirido a imagem do francês mais representativo no Brasil e, aí sim, o fato de ter sido casado com Débora Bloch foi importante. Meu trabalho na panificação teve visibilidade por causa da novela que nosso casamento gerou. Brasileiro é emocional e tinha aquilo de ?a atriz que se casa com um padeiro?. Ela foi fundamental nessa visibilidade, mas para o desenvolvimento do meu trabalho não. Meu trabalho, eu capinei.