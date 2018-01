Atriz Nancy Lee Grahn critica triunfo de Viola Davis no Emmy

Viola Davis fez história ao vencer o Emmy e buscar uma maior diversidade na televisão, o que encantou a maioria dos espectadores da cerimônia de domingo, 20, mas não a atriz Nancy Lee Grahn. A antiga integrante do elenco de Hospital Geral expressou sua insatisfação em sua conta da rede social Twitter. "O Emmy não é um fórum para a igualdade racial de oportunidades", escreveu em uma mensagem que apagou mais tarde. Grahn disse também que Viola Davis nunca foi discriminada.

Depois disso, ela reconheceu Viola Davis como a estrela de How To Get Away With Murder, que se tornou a primeira mulher negra a ganhar um Emmy como melhor atriz em drama. Grahn disse que era "super" e "deusa". Finalmente, ela começou uma série de desculpas. "Twitter pode trazer para fora o melhor e, infelizmente, esta noite pior de nós".