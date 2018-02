Naiá, Ana e Norberto disputam o segundo paredão

Ana Carolina, Naiá e Norberto vão disputar a preferência do público no próximo paredão do Big Brother Brasil, na terça-feira, 27. A catarinense foi escolhida pelo líder da semana, Newton. A promotora de eventos foi indicada por Léo, que atendeu o Big Fone durante a semana e pôde imunizar um participante e colocar outro no paredão. Já Nonô recebeu oito votos da casa. Veja também: Blog No Paredão Ana era o anjo da semana e decidiu imunizar Léo. O paulista imunizou Francine. Milena, Priscila, Ralf e Alexandre também receberam votos.