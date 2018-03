Nadador olímpico Ryan Lochte terá seu próprio reality show

"What Would Ryan Lochte Do?" (O que Ryan Lochte faria?) vai estrear em abril e documentará as noitadas do nadador norte-americano em boates e seu treinamento de manhã cedo na piscina, ao mesmo tempo em que desenvolve sua própria linha de roupas.

"Ryan Lochte conquistou a atenção de todos nos Jogos Olímpicos com sua capacidade atlética e sua abordagem totalmente original e não afetada da vida", afirmou a presidente do E!, Suzanne Kolb, em um comunicado, na segunda-feira.

"Assistindo a este programa, eu acredito que as pessoas vão se dividir em três categorias: querem ser ele, dormir com ele ou cuidar dele", acrescentou Kolb.

Lochte fez o seu primeiro papel como ator interpretando a si mesmo em uma aparição na série de TV "90210", em outubro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lochte, de 28 anos, ganhou cinco medalhas de ouro em três Olimpíadas: Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012. Ele agora está treinando para os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro.

Ele compartilhou na televisão norte-americana uma história sobre uma disputa de natação de fim de noite contra o príncipe Harry em um hotel de Las Vegas logo após os Jogos Olímpicos.

A mãe de Lochte, Ike, causou um pequeno rebuliço no ano passado ao sugerir que o nadador preferia sexo casual a namoro sério por causa de sua agenda lotada.

(Reportagem de Eric Kelsey)