Nada se explica e tudo se complica Amanhã, os fãs de Lost vão ter algumas novas questões para o mistério na ilha. Respostas? Só o co-criador da série Damon Lindelof e o produtor Carlton Cuse acham que os fãs ganharam respostas convincentes. OK, a gente sabe como Locke ficou paralítico, porque Kate é procurada pela polícia, o que tornou Sawyer um assassino... E daí? O bacanérrimo Desmond derrubou o avião sem querer. Mas por que ele precisava apertar aquele botão? No especial que o AXN exibiu na semana passada, The Answers, as melhores frases de Damon foram: "Às vezes respondemos uma pergunta que gera outra pergunta" (jura?). "O seriado não fica sem mistérios porque esse é um show de mistério" (ah, tá!). Lost, nesta temporada foi um exercício de paciência com boas surpresas. O primeiro episódio foi incrível e a gente viu como viviam os Outros e assistiu ao acidente do vôo 815 sob o olhar de Ben (medo!). Depois, a massa desandou. Rodrigo Santoro apareceu na ilha sei lá por quê. Mas, como disse um amigo, depois que Rodrigo morreu, o pique da série voltou. Ben e Juliet esquentaram a expectativa atrás de respostas; o romance de Kate e Sawyer esquentou o clima - ninguém merece o chato do Jack -; e Desmond esquentou o papel de Charlie. Esse episódio final é uma teia para manter o público e gerar mais discussões. O fim é de passar mal de ansiedade! E, no 4º ano, Walt deve voltar; Naomi e seus colegas devem ser do mal... Damon diz: "Se eles saírem da ilha, a série acaba." Será? Cuse afirma logo depois: "É tudo sobre o presente, o passado e o futuro ." E o mosaico há de se encaixar. Duro é esperar!