Chris Gorham deixou Betty, a Feia e foi parar em uma ilha onde os convidados de sua festa de noivado são assassinados um a um. Entre os dois papéis, só há uma coincidência: ambos são Henry. Depois de se despedir de Ugly Betty - e só voltar para uma participação no último episódio da 3ª temporada -, o ator pode ser visto em Harper’s Island (A&E, quartas, às 21h), série com apenas 13 episódios. "Contar uma história completa dá possibilidade para os roteiristas pensarem em quem será o assassino. Então, nada acontece por acaso na ilha", avisa o ator ao Estado, em conversa por telefone.

Você e o elenco chegaram a fazer um bolão com apostas sobre quem seria o assassino?

Sim, havia um bolão no set, com o elenco e a equipe. Era o papo mais popular nas gravações e, mesmo assim, todos nós ficamos surpresos com a revelação do assassino e do motivo.

Como foi saltar de uma comédia escrachada como 'Ugly Betty' e cair em uma série tensa como 'Harper’s Island'?

Foi divertido. Fiz Ugly Betty por dois anos e adorava a série, mas é sempre bom fazer algo diferente. E Harper’s Island é, obviamente, bem diferente (risos)! Tivemos nossos momentos engraçados, mas, claro, o tom era outro.

Você atuou como ator convidado em várias séries - 'CSI', 'Without a Trace', 'Buffy', 'Party of Five', 'Felicity'... Qual foi a sua preferida?

Difícil... Bem, em Buffy - A Caça-Vampiros foi muito divertido ser ator convidado porque era um papel muito bom, emotivo. E tinha um bom truque de maquiagem que me fazia parecer um corpo em decomposição (risos). Me diverti muito.

É impossível não perguntar sobre 'Popular'. Você se divertia tanto na série quanto o telespectador se divertia em casa?

Ah, sim! Popular foi minha primeira série, o primeiro emprego que me permitiu viver, me sustentar como ator e tivemos nosso grande momento. Era divertido estar na série.

Agora que 'Harper’s Island' acabou, há outra série em vista?

Talvez eu faça um filme independente, ainda estou conversando, se tudo der certo, estarei filmando em breve.