Na web, com pé atrás

A mãe de Xande e Luke Werneck, de 15 e 13 anos, sempre comemorou os aniversários dos filhos de um jeito diferente. Já houve campeonato de skate, de surfe, até que, em 2006, teve a ideia de eles fazerem um show de rock, com os primos Mateus, Pedro e João Werneck, de 13, 15 e 17 anos. Nascia aí a banda WWW, que terá sua história misturada com ficção na microssérie Ger@l.com, a partir desta segunda, 20, às 11h30, na Globo.

O objetivo inicial era só fazer um documentário com a rotina dos garotos, filhos e sobrinhos de um fotógrafo de surfe que, além de tocarem em festivais de música pelo País, pegam onda em lugares como Havaí e Polinésia. Mas o apelo pré-adolescente da banda fez a Globo vislumbrar a oportunidade de testar a fórmula TV + internet, promessa antiga da emissora - o que se viu até agora foram apenas ações isoladas.

"É a primeira atração de TV que já nasce multiplataforma", acredita o diretor de Novas Mídias, Giuliano Chiaradia.

Nos cinco capítulos, a banda, que interpreta ela mesma - os meninos nem tiveram aulas de interpretação -, tem de lidar com o mau humor dos vizinhos durante os ensaios no condomínio. E são os amigos fictícios e superconectados Rita, Neca, Jô, B Menor e Junior que dão uma mão para a turma, ao produzirem a banda no mundo virtual. A ideia é que a trama ultrapasse a ficção.

"O programa estará ligado ao site www.ligageral.com", explica o diretor Leandro Neri. Assim, quando algo acontecer na série, um dos personagens diz: "Vou postar isso no meu blog" e, no mesmo instante, o post aparecerá na web. "O objetivo é ser uma ferramenta de discussões da garotada, uma comunidade virtual, com fóruns sobre cinema, música e comportamento", diz. Além de dois blogs de personagens, com fotos e vídeos captados por celular, o site abriga uma websérie de cinco episódios.

Esse universo paralelo, porém, está longe de ter vida própria, como acontece com Lost e outras séries estrangeiras. A exibição da websérie só acontece por meio de uma senha que aparece no episódio da TV. Avançar pelo terreno da internet, sem facilitar que a audiência troque a TV pelo computador, tem sido uma equação perseguida pela Globo.