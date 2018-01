'Na MTV, posso até falar palavrão'

Lembram do filme Manequim - A Magia do Amor, que sempre passava nas sessões da tarde da Globo, nos anos 90? Nele, um decorador de vitrines liberta o espírito de uma mulher, que estava dentro de um manequim há mil anos. Ao conversar com Mariana Lima, de 25 anos, a MariMoon, foi impossível não lembrar do filme. Pela primeira vez eu ouvi a voz de uma menina que há cinco anos faz um sucesso absurdo na web, com suas fotos pra lá de estilosas. A partir do dia 28, outras pessoas terão a mesma experiência. A manequim virtual ganhará vida como a nova VJ da MTV. Por que você acha que virou VJ ? Eu já tinha aparecido no canal antes, no Vidalog, quando tinha cabelo azul, e cheguei a participar do Ya! Dog. Então acho que eles meio que estavam de olho em mim. Também tenho um link bom com o público jovem por causa do fotolog, que é uma comunicação com a cara da MTV. Eu sou totalmente: "Oi, sou jovem, quero viver a minha vida, ser alegre, ouvir música e curtir cultura." Você virou uma referência para os adolescentes, como a MTV? A MTV é um dos únicos canais que mais ouvem o público, eles ficam muito de olho no que o pessoal está falando. Um canal comum só fala e você escuta, aqui não. A internet tem muito esse lado, de todo mundo ter a possibilidade de dar a sua opinião. No meu programa, que será de segunda a quinta-feira, as pessoas vão falar bastante, ele será totalmente aberto, como um blog. Como assim? No blog você pensa: "Hoje eu vou falar de algum assunto, como algo que saiu no jornal." O programa é a mesma coisa: ele terá o tema do dia, que dará o rumo do que vai rolar naquela meia hora de duração. O entrevistado será relacionado a este tema e irá responder às perguntas que eu e a galera vamos fazer. No meio disso terá coisas engraçadas, tipo dica de receita, de balada, de filme, notícia de música... Como um blog. Como que é ir da web para a TV? Todo mundo está hoje na internet, as pessoas existem. Você, como jornalista, para conseguir um emprego antes sofria, tinha de correr atrás dos jornais... Agora você abre um blog e, se for bom, logo será descoberto. Nos EUA já tem ator de YouTube! Qualquer um pode ter o seu espaço na internet, e cabe à mídia tradicional se dar ao trabalho de olhar para essas pessoas. Quase ninguém conhece sua voz.Você está fazendo alguma preparação especial? Não, apenas algumas dicas. Eu falo muito rápido, às vezes erro no português, e também tenho de falar menos cantado. A MTV não poda, eles dizem que eu estou lá por ser quem eu sou. Não é para eu emagrecer, pintar o cabelo e usar a roupa e maquiagem que pedirem. Posso até falar palavrão. Nos créditos finais do programa irá aparecer "MariMoon veste MariMoon"? (Risos) Eu falei que vou usar as roupas que eu crio, mas também de outras marcas. Hipocrisia seria não usar as peças que eu faço, pois as uso e comecei a fazê-las para mim. Ela tem até uma loja virtual Quem é ela? Mari é dona do fotolog (www.fotolog.com/marimoon) mais popular do Brasil. Seu sucesso se deve basicamente ao estilo que criou em torno de sua imagem: o cabelo mutante e as roupas diferentes, uma coisa meio O Estranho Mundo de Jack com anime (ex-estudante de moda, ela mesma desenha as peças). A combinação desses dois fatores fez dela um modelo de "atitude" e "rebeldia", para o público pré-adolescente. Logo virou sex symbol, para os meninos,e inspiração para as meninas, que queriam usar as mesmas roupas de suas fotos. Isso a fez abrir sua própria loja virtual (www.marimoon.com.br/loja), no ar desde 2007.