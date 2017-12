Na intimidade de Maria Bethânia Pedrinha de Aruanda/Bethânia - Bem de Perto (Biscoito Fino) expõe a cantora Maria Bethânia em dois tempos. O primeiro, dirigido por Andrucha Waddington é uma visita à terra natal, Santo Amaro, com uma singela seresta no quintal de Dona Canô. O outro, com direção de Júlio Bressane, é de 1966, acompanha sua chegada ao Rio para estrelar o show Opinião no lugar de Nara Leão.