Na internet

Humor

Veja a incrível aparição de John Cleese no The Muppet Show, na época do auge do Monty Python. http://tinyurl.com/cleesemup

Casamento musical

Festa

A entrada do casamento de Jill e Kevin é um sucesso. Padrinhos e noivos fazem a festa ao som de Chris Brown. http://tinyurl.com/jknoivos

Trailer de Alice no País das Maravilhas

Cinema

Confira a versão de Tim Burton para o clássico de Lewis Carroll. O filme sairá em 2010, e Johnny Depp será o Chapeleiro Maluco. http://tinyurl.com/alice010

A ?sex-tape? de Mario com a Princesa Peach

Animação

Mais uma pérola dos humoristas do site americano College Humor: Mario salva a princesa e, finalmente, consegue "algo" a mais com ela. http://tinyurl.com/peachsex

O retorno do gato do Simon

Animação

Mais novo episódio do desenho online Simon?s Cat. Desta vez, o gato guloso provoca uma muvuca após brincar com uma mosca. http://tinyurl.com/simongato

O fora que Seth Rogen levou de Megan Fox

Ô, maldade...

No talk-show de Jimmy Kimmel, o ator Seth Rogen relembra quando encontrou a atriz Megan Fox no programa. Olha o que ela fez! http://tinyurl.com/sethmegan

A Tried and Tested Method

Videoclipe

"O vídeo infográfico mostra o início, meio e fim de um casal. Tudo é contado nos detalhes: batidas do coração, mapa de uma cidade e bilhetes de shows" (tinyurl.com/tuliopb1)

Websérie Carilost

Humor argentino

"Websérie sobre dois amigos que vão de férias para Cariló. Eles fazem um trocadilho com Lost e tiram sarro de todos clichês de suspense da série" (tinyurl.com/tuliopb2)

Infinitube cria playlist dentro do YouTube

Que tal criar uma seleção de vídeos do YouTube? Essa é a graça do Infinitube (http://infinitube.net). Basta digitar uma palavra-chave no campo de buscas que o site monta uma playlist com todos os vídeos do portal do Google.