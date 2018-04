23 anos em 7 segundos

Fila

Reveja o famoso gol de Basílio, em 1977, que tirou o Corinthians de uma fila de 23 anos sem títulos. http://tinyurl.com/gol1977

Hit da semana

Videoclipe de Thriller

Zumbis

Qualquer vídeo de MJ virou hit na internet durante a última semana. Mas é o clipe de Thriller que ficou na posição nº 1 . http://tinyurl.com/mjclipe1

Um tributo feito por 1.500 presidiários

Xilindró

Os presos dançarinos da penitenciária de Cebu, nas Filipinas, estão de volta. Eles homenageam o ídolo Michael Jackson. http://tinyurl.com/cebutribut

Dancing Lula virou Dancing Obama

Animação

Os humoristas do Galo Frito criam agora Barack Obama dançando ao som de U Can?t Touch This. Divertido e um show de edição. http://tinyurl.com/danceobama

Kate Austen liga para Jack Bauer

Trote

Montagem bem engraçada: Kate, de Lost, liga para o Dr. Jack, mas quem atende é Jack Bauer. Os dois trocam vários xingamentos. http://tinyurl.com/katevsjack

As aventuras de Joe

Pictogramas

Nesse curta do francês Clément Morin, o bonequinho de uma placa de faixa de pedestres foge para encontrar a menina da placa de W.C. http://tinyurl.com/mattem

Maurício Mattar e Belo

Duelo

"A escolha equivocada da canção (Refém do Coração, do Soweto) rende momentos divertidos, com todo um homoerotismo que não estava no script" (tinyurl.com/cbarney1)

Clipe de Futuro Prometido

Sorriso Maroto

"As montagens de fãs no YouTube têm muito mais romance e imagens literais do que está sendo cantado. É a suingada ?powerpontização? das redes sociais" (tinyurl.com/cbarney2)

YouTube agora dá aulas de jornalismo

O YouTube lançou um canal que dá aulas de jornalismo, o Reports Center (www.youtube.com/reporterscenter). São vídeos de vários jornalistas americanos ensinando como apurar informações e trabalhar com as mídias digitais. R